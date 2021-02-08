Опубликовано рекордное выступление Валиевой на Кубке Первого канала

На сайте Первого канала опубликовано выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на командном турнире в Москве.

14-летняя ученица Этери Тутберидзе впервые на соревнованиях опробовала тройной аксель и исполнила его безошибочно.

За свой прокат Валиева получила 179,19 балла и заняла первое место в соревновании женщин-одиночниц.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова изумилась Кубком Первого канала.