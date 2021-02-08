Стал доступен прокат Щербаковой в произвольной программе на командном турнире

На сайте Первого канала опубликовано выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на командном турнире в Москве.

16-летняя ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе чисто исполнила четверные лутц и флип.

За свой прокат Щербакова получила 169,06 балла и заняла второе место в соревновании женщин-одиночниц.



Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова изумилась Кубком Первого канала.