Россиянин Карацев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев обыграла представителя Италии Джанлуку Магера в первом круге Australian Open — 2021.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Мельбурн Парк», продлилась 1 час 40 минут и завершилась уверенной победой 27-летнего спортсмена: 6:3, 6:3, 6:4.

113-я ракетка мира сделал десять подач навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл 62% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев отпраздновал победу сборной России на турнире ATP Cup в стиле любимого футболиста.