«Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» в финале Супербоула

«Тампа-Бэй Бакканирс» обыграла «Канзас-Сити Чифс» в финале 55-го Супербоула.

Встреча прошла в Тампе в присутствии 25 тысяч человек и завершилась победой хозяев со счетом 31:9.

В составе победителей свою седьмую победу в Супербоуле одержал легендарный Том Брэди, для которого этот финал стал десятым в карьере.

Для «Бакканирс» этот успех стал вторым в истории — до этого команда из штата Флорида выигрывала главный трофей Национальной футбольной лиги (НФЛ) в 2002-м году.

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