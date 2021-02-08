Тарасова изумилась Кубком Первого канала по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова изумилась Кубком Первого канала, который завершился в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, за прошедший турнир можно гордиться.

«Горжусь этим кубком. Совершенно изумительное, насыщенное творческое зрелище — интересное и настоящее. Показывает наших спортсменов с разных сторон. Показывает, какие они люди, как они могут болеть друг за друга, кататься с целью побеждать.

Мне кажется, ценность данного турнира в том, что абсолютно каждый спортсмен старался внести свой вклад в общий успех команды», — заявила Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась эмоциями от Кубка Первого канала .