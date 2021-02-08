Агент Головина: Саша провел отличную игру
Вадим Балканов
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Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал хет-трик своего клиента в ворота «Нима» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, в данный момент важно не перехвалить российского хавбека.
«Фееричный матч. Монегасская народная мудрость гласит: «Головин — всему Головин».
Раз Ковач поставил Сашу в стартовый состав, значит, он уже в форме. Петь дифирамбы не будем, но Саша провел отличную игру», — сказал Артемов.
Ранее сообщалось, что форвард московского «Спартака» Александр Соболев избежал серьезной травмы в товарищеском матче против «Риги» на тренировочном сборе в Дубае.