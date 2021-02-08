Форвард «Спартака» Соболев избежал серьезной травмы

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев избежал серьезной травмы в товарищеском матче против «Риги» на тренировочном сборе в Дубае. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, диагностика не выявила у нападающего разрыва связок колена.

23-летний нападающий, согласно предварительным данным, пропустит ближайшие две недели.

Ранее московский ЦСКА отреагировал на хет-трик полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» в рамках 24-го тура чемпионата Франции.