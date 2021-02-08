Губерниев призвал не восторгаться хет-триком Головина

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не восторгаться хет-триком полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 24-летний россиянин просто делает свою работу.

«Головин — молодец. Его для этого и брали. Он очень хороший футболист, он оправился от травмы и теперь играет.

Он делает свою работу очень хорошо, мы рады. Но не нужно эйфории», — сказал Губерниев.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Монако» опубликовала пост про полузащитника Александра Головина.