ЦСКА отреагировал на хет-трик полузащитника «Монако» Головина
Вадим Балканов
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Московский ЦСКА отреагировал на хет-трик полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Соответствующий пост армейцы опубликовали в Twitter.
«Из Катлана с любовью», — прокомментировала фото 24-летнего россиянина медиа-служба красно-синих.
Напомним, что Головин — воспитанник академии ЦСКА. В 2016 году под руководством Леонида Слуцкого Головин выиграл Чемпионат России.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не восторгаться хет-триком Александра Головина .
From Kaltan with love ���� https://t.co/JNbe8sokMK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 7, 2021