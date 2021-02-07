Загитова поспорила с Медведевой на пресс-конференции

Между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, которые являлись капитанами команд на Кубке Первого канала, возник небольшой спор во время итоговой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, что бы она изменила в турнире, Загитова заявила, что ей все понравилось. После этого Медведева с ней не согласилась.

«Я не столь лояльна. Все уже вчера поняли мое мнение по поводу распределения спортсменов по командам. Это самый главный фактор, который я изменила бы.

Возможно, я не сторонник таких крупных новшеств в спортивном мире. Поддерживаю жеребьевку, которая ведется вслепую.

А о таком выборе фигуристов надо предупреждать немного пораньше, хотя бы за два дня, чтобы каждый мог просчитать стратегию подбора команды.

К слепым жеребьевкам мы, спортсмены, относимся спокойно, потому что обычно катаем сами за себя, но в командном турнире подбор фигуристов играет большую роль, поэтому я бы хотела подготовиться к этому заранее», — подчеркнула Медведева.

После этого Загитова снова взяла микрофон и ответила: «У нас у обеих не было времени думать, поэтому…»

Евгения не стала отвечать.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.