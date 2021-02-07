Команда Медведевой выиграла приз зрительских симпатий на Кубке Первого канала и заработала 4 млн рублей

Команда Евгении Медведевой «Время первых» выиграла приз зрительских симпатий на Кубке Первого канала по фигурному катанию, набрав 54% зрительских голосов.

Победитель определялся путем смс-голосования в эфире Первого канала. Отправить свой голос можно было во время выступления каждого фигуриста. В качестве награды за приз зрительских симпатий команда «Время первых» получила 1 млн рублей.

Также коллектив Медведевой заработал 3 млн рублей за второе место в турнире (он уступил команде Алине Загитовой). Таким образом, фигуристы «Времени первых» в сумме заработали 4 млн рублей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.