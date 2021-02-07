Команда Загитовой получила 5 млн рублей за победу в Кубке Первого канала
Андрей Черников
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Команда Алины Загитовой под названием «Красная машина» одержала победу в Кубке Первого канала, набрав 2634,95 балла, и заработала 5 млн рублей.
Команда Евгении Медведевой «Время первых», ставшая второй с результатом 2 606,21 балла, получила за свои выступления 3 млн рублей.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.
Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.