Агент прокомментировал хет-трик Головина в матче Лиги 1

Олег Артемов, агент игрока «Монако» Александра Головина, высказался о хет-трике россиянина в матче Лиги 1 против «Нима», передает «СЭ».

Напомним «Монако» победил со счетом 4:3.

«Монегасская народная мудрость: «Головин — всему Головин!» Раз Ковач поставил Сашу в старте, значит, он уже в форме. Петь дифирамбы мы не будем, но Саша провел отличный матч», — сказал Артемов.



Ранее Виталий Милонов оценил хет-трик Головина в матче чемпионата Франции.