Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Кубке Первого канала

Елизавета Туктамышева продемонстрировала свою произвольную программу в последний день Кубка Первого канала по фигурному катанию.

23-летняя спортсменка выступала под композицию в японском стиле «Chronicles of a Mischievous Bird» («Хроники заводной птицы») за авторством Бхимы Юнусова.

В ходе проката Туктамышева исполнила тройной аксель, каскад тройной аксель + двойной тулуп (во время приземления с обоих акселей девушку закрутило на месте), тройной флип, двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, тройной лутц, тройной лутц + двойной аксель и тройной риттбергер.

За свой прокат фигуристка получила 150,51 балла.

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