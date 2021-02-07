Финский лыжник прокомментировал столкновение с Ретивых

Финский лыжник Вернери Сухонен прокомментировал столкновение с Глебом Ретивых в полуфинале спринтерской эстафеты на этапе Кубка мира.

Напомним, россиянин упал и финишировал девятым, что не позволило национальной команде пройти в финал.



«Понятия не имею, что произошло. Внезапно я упал, покатился вниз. Очень жаль, ведь я был в хорошей позиции», — передает слова Сухонена Expressen.

Ранее Елена Вяльбе эмоционально высказалась о финских лыжниках.