Финский лыжник прокомментировал столкновение с Ретивых
Андрей Черников
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Финский лыжник Вернери Сухонен прокомментировал столкновение с Глебом Ретивых в полуфинале спринтерской эстафеты на этапе Кубка мира.
Напомним, россиянин упал и финишировал девятым, что не позволило национальной команде пройти в финал.
«Понятия не имею, что произошло. Внезапно я упал, покатился вниз. Очень жаль, ведь я был в хорошей позиции», — передает слова Сухонена Expressen.
Ранее Елена Вяльбе эмоционально высказалась о финских лыжниках.