Роднина рассказала об обиде за Туктамышеву
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Ирина Роднина поделилась впечатлениями от короткой программы на Кубке Первого канала, передает «РБК-Спорт».
«Могу только поздравить спортсменов с хорошими прокатами в короткой программе. Обидно за Елизавету Туктамышеву. Среди юных девушек уже чувствуется, что она возрастная», — сказала Роднина.
Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.
Ранее Туктамышева сорвала тройной аксель в короткой программе на Кубке Первого канала.