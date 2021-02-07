Роднина рассказала об обиде за Туктамышеву

Экс-фигуристка Ирина Роднина поделилась впечатлениями от короткой программы на Кубке Первого канала, передает «РБК-Спорт».

«Могу только поздравить спортсменов с хорошими прокатами в короткой программе. Обидно за Елизавету Туктамышеву. Среди юных девушек уже чувствуется, что она возрастная», — сказала Роднина.



Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.

Ранее Туктамышева сорвала тройной аксель в короткой программе на Кубке Первого канала.