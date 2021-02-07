Футболист «Спартака» Соболев получил травму в матче с «Ригой»
Андрей Черников
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Футболист московского «Спартака» Александр Соболев получил травму в контрольном матче против латвийской «Риги».
В первом тайме форвард столкнулся с игроком рижан Уэсли. Россиянин повредил колено. Несколько минут он не мог подняться с газона, а затем покинул поле в сопровождении. О степени травмы не уточняется.
После первого тайма счет в игре не открыт.
Ранее Доменико Тедеско рассказал о своем желании уйти из «Спартака».