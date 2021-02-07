Тедеско объяснил, почему Кокорин не играл с «Зенитом» и «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему бывший нападающий команды Александр Кокорин не выходил на матчи против петербургского «Зенита» и «Сочи», передает «Спорт-Экспресс».

Кокорин летом 2020 года перешел в состав «Спартака» из «Зенита». При этом вторую половину сезона-2019/20 форвард выступал на правах аренды за «Сочи». В составе красно-белых нападающий не вышел на игры против своих бывших команд.

«Матчи с «Зенитом» и «Сочи»? Он был честен со мной, я верю своему игроку. Он сказал, что получил травму», — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что Тедеско рассказал о своем желании уйти из «Спартака».