В «Спартаке» прояснили ситуацию по трансферу Промеса

Московский «Спартак» прояснил ситуацию с якобы уже завершенным трансфером нидерландского нападающего «Аякса» Квинси Промеса, передает Sportbox.

7 февраля появилась информация, согласно которой сделка по переходу футболиста в российский клуб уже завершена. Однако глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг это.

«Ситуация по Промесу пока остается неизменной. Прогнозов никаких нет. Мы неоднократно говорили, что все зависит от «Аякса», мы не можем предугадать их позицию. Переговоры могут идти вплоть до конца трансферного окна», — заявил он.

О том, что трансфер форварда согласован, сообщалось в начале февраля, однако 6 числа Леонид Федун объявил, что с переходом Промеса возникли затруднения, однако со стороны российского клуба приложены все усилия.

Ранее сообщалось, что Тедеско прокомментировал ситуацию с трансфером Промеса в «Спартак».