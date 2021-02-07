Двенадцатилетняя ученица Плющенко прыгнула тройной аксель

Российская двенадцатилетняя фигуристка Софья Титова исполнила тройной аксель во время тренировочного процесса.

Спортсменка работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Видеозапись с прыжком опубликовал в своем Instagram бывший фигурист.

Базовая оценка за тройной аксель составляет 8,0. Элемент является самым сложным и дорогим прыжком в короткой программе у женщин.

Стоит отметить, что в академию Плющенко Титова перешла из группы Этери Тутберидзе по ходу сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что фигуристка Нугуманова исполнила каскад из 10 прыжков.