Двенадцатилетняя ученица Плющенко прыгнула тройной аксель
Виктория Алексеева
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Российская двенадцатилетняя фигуристка Софья Титова исполнила тройной аксель во время тренировочного процесса.
Спортсменка работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Видеозапись с прыжком опубликовал в своем Instagram бывший фигурист.
Базовая оценка за тройной аксель составляет 8,0. Элемент является самым сложным и дорогим прыжком в короткой программе у женщин.
Стоит отметить, что в академию Плющенко Титова перешла из группы Этери Тутберидзе по ходу сезона-2018/19.
Ранее сообщалось, что фигуристка Нугуманова исполнила каскад из 10 прыжков.