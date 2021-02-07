Дзюба поздравил Волкова с победой над Оверимом

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил российского бойца Александра Волкова с победой над Алистаром Оверимом.

Бойцы провели бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184. Бой, который стал главным событием мероприятия, завершился уже во втором раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут.

«С победой! Болели, переживали, лучшие», — написал Дзюба в Stories Instagram.

Ранее сообщалось, что Харитонов рассказал, когда Волков проведет титульный бой в UFC.