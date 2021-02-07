СМИ: Промес уже является игроком «Спартака»
Анастасия Мартыненко
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Трансфер нидерландского нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак» находится на стадии завершения.
Об этом в своем Twitter проинформировал журналист издания Voetbal International Алекс Хередия.
«Официальное объявление будет опубликовано в ближайшее время. Квинси Промес уже является игроком московского «Спартака», — отметил он.
О том, что трансфер форварда согласован, сообщалось в начале февраля, однако 6 числа Леонид Федун объявил, что с переходом Промеса возникли затруднения, однако со стороны российского клуба приложены все усилия.
Ранее сообщалось, что Федун заявил о возникших проблемах с трансфером Промеса в «Спартак».