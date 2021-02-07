Кокорину посоветовали на обращать внимания на критику в Италии

Бывший футболист «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о критике в адрес российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, передает «Чемпионат.com».

Форвард дебютировал в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». «Фиорентина» проиграла со счетом 0:2, Кокорин вышел на замену на 74-й минуте, а после встречи подвергся критике как итальянских СМИ, так и болельщиков «фиалок».

«Критика итальянцев? Я играл там 10 лет, они всегда такое пишут про каждого. Завтра Кокорин забьет два мяча и будет идолом во Флоренции. Не надо обращать на это внимания. Нужно терпеть, работать и делать все, что от тебя требует главный тренер», — заявил он.

Ранее сообщалось, что итальянский журналист оценил игру Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».