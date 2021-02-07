Тутберидзе назвала командный турнир смотром нервов перед Олимпиадой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о командном турнире в Москве.

Специалист заявила, что будет довольна, если ее команда хорошо откатается в произвольной программе.

«Хорошие тренировки, как правило, ведут за собой хорошее выступление. Это командные соревнования, у нас все-таки были промахи в короткой программе. В другой команде Маечка Хромых все выполнила, там был дедакшн обидный.

Это еще и смотр нервов в преддверии Олимпийских игр, командного единения», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.



Ранее действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от капитанства на командном турнире в Москве.