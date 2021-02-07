Россиянин Валиев победил Дея на турнире UFC Fight Nights 184
Вадим Балканов
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Тимур Валиев победил Мартина Дея на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, который в эти минуты проходит в Лас-Вегасе.
Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным судейским решением: 30-27, 30-27, 30-27.
Для 31-летнего дагестанца эта победа стала 17-й в профессиональной карьере.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке между Александром Волковым и Алистером Оверимом.