Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева заявила о желании начать карьеру тренера.

«По поводу тренерской карьеры – я определенно попробую это. В моей жизни было уже около пяти крупных семинаров, и мне нравится работать с людьми. Самое главное – я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы со спортсменами. Есть тренерские черты --умение показать, рассказать, где-то даже психологически надавить, чтобы у человека все получилось», — заявила Медведева «Газете.Ru».

Напомним, что 7 февраля команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой на арене «Мегаспорт» исполнят произвольные программы.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые оценила свою работу в шоу «Ледниковый период».