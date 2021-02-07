Рублев победил Фоньини в первом финальном матче АТР Сup

Андрей Рублев победил Фабио Фоньини в первом финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Сup).

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Мельбурн Парк», продлилась 1 час 2 минуты и завершилась победой российского атлета в двух сетах — 6:1, 6:2.

Восьмая ракетка мира оформил девять подач навылет, не совершил двойных ошибок и выиграл 59% мячей с первой подачи.

После этого успеха российская сборная вышла вперед в серии до двух побед против Италии — 1:0.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Никита Гудожников дисквалифицирован за нарушение антикоррупционных правил.