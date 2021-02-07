Фигуристка Нугуманова исполнила каскад из 10 прыжков: видео
Вадим Балканов
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова на тренировке исполнила каскад из десяти прыжков. Соответствующий пост 18-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram.
18-летняя петербурженка выполнила десять двойных акселей подряд.
Напомним, что спортсменка занимается в группе у Евгения Руковицына. На прошлом чемпионате России Нугуманова заняла шестое место.
Ранее сообщалось, что бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова восхитилась короткой программой Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.