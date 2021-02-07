У Загитовой во время Кубка Первого канала началась аллергия

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от капитанства на командном турнире в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, отвечать за всю команду гораздо сложнее, чем за себя.

«Наверное, быть капитаном даже сложнее, чем выступать. Тут 16 человек, за каждого волнуешься, у меня даже аллергия началась, что редко бывает.



Нужно готовиться к завтрашнему дню, но я рада, что все смогли показать хороший результат», — сказала Загитова.

Ранее фигурист Макар Игнатов поделился мыслями о Кубке Первого канала, который в это время проходит в Москве.