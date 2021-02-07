Шлеменко надеется увидеть досрочную победу Волкова над Оверимом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Александром Волковым и Алистером Оверимом. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, его соотечественник способен одержать победу над нидерландцем.

«Жду победы Александра в этом бою. Очень сильно надеюсь, что он выиграет нокаутом в одном из поздних раундов — четвертом или пятом. Считаю, что у Волкова есть преимущество в выносливости. Сейчас, конечно, он вес набрал, но дышит по-прежнему лучше, чем Оверим», — сказал Шлеменко.

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