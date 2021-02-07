Роналду выложил пост после победы над «Ромой»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в Instagram пост после победы над «Ромой» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Рад забить и помочь команде справиться в игре против сильного соперника! Три важных очка! Молодцы, ребята!» — написал 36-летний форвард.

Напомним, что этот успех позволил подопечным Андреа Пирло набрать 42 очка и подняться на третью строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» в лондонском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Англии.