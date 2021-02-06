Загитова впервые оценила свою работу в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые оценила свою работу в шоу «Ледниковый период».

«Оценивать себя я не люблю. Я не профессиональный журналист, еще недоучилась до конца, нет опыта. Кто высказывался обо мне… Это действительно очень сложная работа. Я поняла, насколько она трудна только после того, как сама поучаствовала.

Спасибо Илье Авербуху, что он пригласил меня и поверил в меня. Я старалась, я делала все возможное, чтобы спрогрессировать, и надеюсь, что у меня это получилось», — приводит слова Загитовой корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее олимпийская чемпионка анонсировала новую программу со своим участием на Первом канале.