Итальянский журналист оценил игру Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину»

Итальянский журналист оценил игру нападающего Александра Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».

Россиянин вышел на поле на 73-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2) и не отметился результативными действиями.

«Был первый матч Кокорина. Он вышел на замену, когда игра уже, по сути, решена. «Интер» вел в счете, доминировал. Не лучшая ситуация для входа в игру», — цитирует Палмери «Чемпионат.com».

По мнению журналиста, «фиалки» не показали ничего особенного в матче и не оказали форварду поддержки с точки зрения построения игры.

«Фиорентина» — молодая команда, если не брать Рибери, и ей нужна харизма. Если он сможет достать харизму, это поможет», — добавил Палмери.

Ранее сообщалось, что фанаты «Фиорентины» остались недовольны дебютом Кокорина.