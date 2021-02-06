Трусова без ошибок исполнила короткую программу на Кубке Первого канала
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова идеально прокатала короткую программу в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Ученица Евгения Плющенко выступала под композиции «Love Story» и «Appassionata». Ей удалось исполнить чисто двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы.
За свой прокат Трусова получила 77,86 балла.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее сообщалось, что фигуристка Майя Хромых с одной серьезной ошибкой прокатала короткую программу.