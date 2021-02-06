Боец UFC отомстил проруби за разбитую голову
Антон Борисов
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Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили взял реванш у проруби.
4 февраля спортсмен во время тренировки нырнул в воду и разбил голову.
«Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка», — написал боец в Instagram.
В профессиональной карьере Двалишвили принял участие в 13 поединках, в которых одержал девять побед и потерпел четыре поражения.
Ранее грузинский спортсмен рассказал о своем самочувствии.