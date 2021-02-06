Черчесов встретился с министром иностранных дел Турции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с министром внутренних дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает страница национальной команды в Twitter.
«С удовольствием откликнулся на приглашение министра о встрече в день его рождения. Подарил ему на память футболку сборной России. Вспомнили прошедшие матчи России и Турции, чемпионат мира 2018 года, а также обсудили многие вопросы, касающиеся наших стран», — сказал Черчесов.
Сборные России и Турции провели два матча в рамках Лиги наций. Домашняя встреча завершилась вничью 1:1, на выезде российская команда проиграла 2:3.
Ранее сообщалось, что сборная России проведет сборы в Нойштифте перед чемпионатом Европы — 2020.
В пятницу главный тренер сборной России Станислав Черчесов в Анталье поздравил с днём рождения министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу pic.twitter.com/Of5lZxRMPz— Сборная России (@TeamRussia) February 6, 2021