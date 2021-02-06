Травмированные Непряева и Сорина примут участие в чемпионате мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Татьяна Сорина и Натялья Непряева примут участие в чемпионате мира в немецком Оберсдорфе.

Сорина получила травму ноги на тренировке, а Непряева сломала руку в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Сорина тренируется практически в полную. Что касается Натальи Непряевой, с учётом повязки на руке, она даже палку не может взять — это совсем другие тренировки», — цитирует Вяльбе «Чемпионат.com».

По словам главы организации, лыжницы находятся в нормальном состоянии.

«Обе спортсменки будут участвовать на чемпионате мира», — сказала Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

Ранее Непряева рассказала о переломе руки.