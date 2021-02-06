Шведская лыжница Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира
Антон Борисов
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Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Ульрисехамне.
Спортсменка прошла дистанцию за 3 минуты 20,59 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Юханна Хагстрем (+0,30). Третьей стала представительница США Джесси Диггинс (+0,39 секунды).
Российские лыжницы не участвовали в финальной гонке.
Ранее главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман заявил, что Наталья Непряева перенесла операцию на руке.
Лыжные гонки. Кубок Мира. 5-й этап. Ульрисехамн
Спринтерская гонка
1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.20,59
2. Юханна Хагстрем (Швеция) — +0,30
3. Джесси Диггинс (США) — +0,39