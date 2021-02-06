Бородавко рассказал о реакции Большунова на победу в Кубке мира

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал об эмоциях спортсмена на победу в Кубке мира, передает ТАСС.

5 февраля стало известно, что Большунов досрочно гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира. Он оказался первым в истории современной России лыжником, который выигрывал турнир дважды.

«Новость об этом пришла тихо, пока никаких празднований не было, поскольку перед нами стоит задача хорошо подготовиться к главному старту сезона - чемпионату мира, все внимание уделяется этому», — заявил Бородавко.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили представить Большунова к госнаграде.