«Спартак» подарил нидерландскому полузащитнику Хендриксу матрешку
Московский «Спартак» оригинально поздравил с днем рождения нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса.
Столичный клуб презентовал футболисту, которому исполнилось 26 лет, матрешку.
«Подарили Йорриту матрешку на день рождения. Оказывается, у нашего полузащитника дома есть полка сувениров со всего мира. И он уже сказал, что поставит нашу матрешку на самое видное место», — указано в сообщении пресс-службы в Twitter.
Хендрикс пополнил состав столичного клуба в зимнее трансферное окно. Игрок является воспитанником нидерландского ПСВ.
Ранее сообщалось, что Промес ответил ожидающему его возвращения Джикии.
Подарили Йорриту матрёшку на день рождения! ��— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 6, 2021
Оказывается, у нашего полузащитника дома есть полка сувениров со всего мира ��
И он уже сказал, что поставит нашу матрёшку на самое видное место! �� pic.twitter.com/RR1ANrgECY