«Спартак» подарил нидерландскому полузащитнику Хендриксу матрешку

Московский «Спартак» оригинально поздравил с днем рождения нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса.

Столичный клуб презентовал футболисту, которому исполнилось 26 лет, матрешку.

«Подарили Йорриту матрешку на день рождения. Оказывается, у нашего полузащитника дома есть полка сувениров со всего мира. И он уже сказал, что поставит нашу матрешку на самое видное место», — указано в сообщении пресс-службы в Twitter.

Хендрикс пополнил состав столичного клуба в зимнее трансферное окно. Игрок является воспитанником нидерландского ПСВ.

Ранее сообщалось, что Промес ответил ожидающему его возвращения Джикии.