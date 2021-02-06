Промес ответил ожидающему его возвращения Джикии
Анастасия Мартыненко
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Нападающий полузащитник «Аякса» Квинси Промес ответил защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии.
Российский футболист под одной из публикаций «Спартака» в социальной сети задал вопрос «Хватит показывать ерунду, где Промес?». В ответ на это Промес оставил комментарий, состоящий из эмоджи — глаза и пламя.
В начале февраля стало известно, что «Аякс» и «Спартак» достигли соглашения по поводу перехода нападающего. В нынешнем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Джикия ожидает скорого возвращения Промеса в «Спартак».