Промес ответил ожидающему его возвращения Джикии

Нападающий полузащитник «Аякса» Квинси Промес ответил защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии.

Российский футболист под одной из публикаций «Спартака» в социальной сети задал вопрос «Хватит показывать ерунду, где Промес?». В ответ на это Промес оставил комментарий, состоящий из эмоджи — глаза и пламя.

В начале февраля стало известно, что «Аякс» и «Спартак» достигли соглашения по поводу перехода нападающего. В нынешнем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Джикия ожидает скорого возвращения Промеса в «Спартак».