Хачанов проиграл в полуфинале турнира в Мельбурне
Анастасия Мартыненко
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Мельбурне.
В матче полуфинала российский спортсмен уступил представителю Италии Яннику Синнеру.
Встреча, которая продолжалась 3 часа 8 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) в пользу Синнера.
В финале турнира итальянский теннисист встретится со своим соотечественником — Стефано Травальей.
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