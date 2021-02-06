Хачанов проиграл в полуфинале турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Мельбурне.

В матче полуфинала российский спортсмен уступил представителю Италии Яннику Синнеру.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 8 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) в пользу Синнера.

В финале турнира итальянский теннисист встретится со своим соотечественником — Стефано Травальей.

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