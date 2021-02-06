Карточка с автографом Майкла Джордана продана на аукционе за рекордную сумму

Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе за рекордную сумму, сообщает портал TMZ Sports.

По информации источника, сумма составила $1,44 млн. При этом покупатель принял решение сохранить анонимность.

Кроме автографа легендарного баскетболиста на карточке присутствует часть игровой майки Джордана с Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1992 года. Всего таких карточек было выпущено 23 штуки в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс высказался о перепалке с болельщицей во время матча.