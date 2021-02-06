Семин оценил дебют Кокорина за «Фиорентину»
Анастасия Мартыненко
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил дебют российского нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины», передает Sport24.
Форвард дебютировал в составе «фиалок» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Кокорин вышел на замену на 74-й минуте.
«У него было очень мало времени и сложно было себя проявить за проведенный период, тем более «Интер» имел огромное преимущество. Не знаю, что пишут итальянские журналисты, я бы не сказал, что он был деревянным», — заявил Семин.
«Фиорентина» проиграла встречу со счетом 0:2.
Ранее сообщалось, что российский тренер критично высказался о готовности Кокорина играть.