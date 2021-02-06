Канчельскис удивился появлению Кокорина в матче против «Интера»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис удивился появлению нападающего Александра Кокорина в матче чемпионата Италии против миланского «Интера». Об этом сообщает Telesport.

По его словам, в ближайшее время 29-летний форвард сможет обрести себя в новой лиге и показать все свои способности.

«Странно, что Кокорин вообще вышел на футбольное поле. Сколько он пропустил? Отпуск плюс сборы — больше месяца без игровой практики. Через месяц ждите от него какого-либо прогресса — это физиология», — сказал Канчельскис.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал дебют Александра Кокорина в Серии А.