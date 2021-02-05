Билялетдинов готов бесплатно играть за «Тамбов»
Андрей Черников
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Экс-футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов рассказал о своей готовности играть бесплатно за «Тамбов», который сейчас испытывает финансовые трудности, передает Sport24.
«Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации. Я нахожусь в форме. Играю 3-4 раза в неделю», — сказал Билялетдинов.
В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает 16 место, набрав 13 очков.
Ранее «Динамо» обыграло «Рубин» в контрольном матче.