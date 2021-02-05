Луис Суарес высказался о кризисе в стане «Барселоны»

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес порассуждал о своем уходе из «Барселоны» перед началом сезона-2020/21.

Уругваец признался, что ему было очень тяжело покидать каталонский клуб.

«Вокруг ходили слухи, которые потом подтвердились. Это ранило меня сильнее всего. Куман позвонил мне и сказал, что не рассчитывает на меня. Я не хотел никаких метаний — только сделать так, чтобы всем было проще. Последнее, чего я хотел, — это стать проблемой.

Сейчас я вижу, как складываются дела у «Барсы» — думаю, меня это немного успокаивает. Я мог остаться, сказать, что у меня действующее соглашение и я никуда не уйду... К тому же я не сомневался в своей физической форме. Однако я знал, что после этого для меня настанут плохие времена. Мне нужно было уйти из чувства гордости», — приводит слова Суареса Onda Cero.

Стоит отметить, что «Атлетико» уверенно лидирует в Ла Лиге и считается главным фаворитом на чемпионский титул в Испании.

Ранее «Барселона» чудом не вылетела из Кубка Испании.