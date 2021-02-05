Основной вратарь «Аякса» дисквалифицирован на год за допинг
Анатолий Ильинский
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Голландский «Аякс» в ближайшие месяцы не сможет рассчитывать на своего основного голкипера, Андре Онану.
Как проинформировала пресс-служба клуба, 24-летний страж ворот амстердамцев был пойман на допинге: 30 октября 2020-го в команде провели внеочередную проверку, по итогам которой в анализах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил дисквалифицировать Онану на один год.
К слову, санкции распространяются на все турниры, включая матчи сборных.
Ранее сообщалось, что Черчесов настаивает на вакцинации всех игроков сборной России.