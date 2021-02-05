СМИ: Черчесов настаивает на вакцинации всех игроков сборной России
Анатолий Ильинский
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов настаивает на том, чтобы всех футболистов национальной команды вакцинировали от коронавируса.
Как сообщает «СЭ», специалист рассчитывает, что спортсмены привьются в ближайшее время и успеют полностью завершить процедуру до мартовского сбора.
В то же время заставлять вакцинироваться или убирать кого-то из состава из-за отказа от прививки не будут.
Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 100 миллионов человек.
Ранее российский голкипер прокомментировал столкновение с игроком «Порту».