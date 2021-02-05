Россия узнала соперника по полуфиналу ATP Cup

Сборная Германии стала последним полуфиналистом командного турнира ATP Cup. Соревнования проходят в Австралии.

В 1/4 финала немцы со счетом 2-1 одолели действующих чемпионов ATP Cup сербов. Решающее очко сборная Германии набрала в парном матче: Ян-Леннард Штруфф и Александр Зверев взяли верх над Николой Чачичем и Новаком Джоковичем — 7:6 (7:4), 5:7, 10:7.

Как итог, теперь немцы встретится с Россией. Во втором полуфинальном противостоянии сразятся Италия и Испания.

Ранее сообщалось, что Хачанов сыграет в четвертьфинале турнира в Мельбурне.